عمال في مطار الدوحة وراء تحطم طائرة شحن إيرانية

تحطمت الطائرة الوحيدة التابعة لشركة فارس إير قشم للشحن الإيرانية، في مطار حمد الدولي في الدوحة، بسبب خلل في حمولة البضائع.

وبحسب مصادر، فقد وصلت طائرة فارس قشم من طراز بوينغ 747 -281، من يريفان، أرمينيا إلى مطار حمد الدولي بالدوحة، ليلة السبت، ووفقًا لموقع "Aeronews"، قام موظفو الشحن بالمطار بتفريغ الطائرة بشكل غير صحيح. حين قاموا بتفريغ الشحنة من مقدمة الطائرة أولاً. بالتالي، أصبحت ذيل الطائرة ثقيل ومالت إلى الخلف.

وأضافت أنه وحتى الآن، ليس من الواضح نوع الضرر الذي لحق بالطائرة. كذلك، لا نعرف ما إذا كان أي شخص قد أصيب، لكن بالتأكيد فإن عمليات الشركة الإيرانية ستتعرض لعقبات كبيرة، خصوصا أنها فارس آير قشم تشغل طائرة واحدة فقط، وهي بوينج 747 -281، التي تعرضت للحادث.

وفي الخريف الماضي، اشتبهت وكالات الاستخبارات الغربية في قيام شركة الطيران بتهريب الأسلحة إلى لبنان بعد رحلتين مشبوهتين إلى مطار بيروت، ويزعم أن شركة الطيران استخدمت الطائرة لإيصال الأسلحة إلى حزب الله.