هولندا.. رفع حالة الإنذار إلى الدرجة الخامسة وتحذير من رجل تركي

رفعت هولندا حالة الإنذار إلى الدرجة الخامسة بعد هجوم أوتريخت الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 9 آخرين اليوم الإثنين، 18/آذار/2019.
وقالت مصادر إعلامية إن السلطات الهولندية رفعت حالة الطوارئ إلى أقصى الدرجات في مطار أمستردام وميناء روتردام.
وأشارت إلى أن الشرطة الهولندية انتشرت بكثافة حول البرلمان، في حين لازال المهاجم طليقا.
وأصدرت الشرطة تحذيرا أمنيا من رجل تركي بعد حادثة إطلاق النار في أوتريخت.
وكانت هولندا قد أغلقت جميع المساجد في أوتريخت بشكل مؤقت للاحتراز.
وجاء الهجوم بعد 3 أيام من الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.
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