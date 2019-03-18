شكرا لقرائتكم شاهد.. ناج جزائري من هجوم نيوزيلندا يروي تفاصيل مروعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كان متواجدا داخل مسجد النور بمدينة كرايست تشيرش النيوزلندية، لأداء صلاة الجمعة، لحظة الهجوم الإرهابي، لكنه نجا بأعجوبة من الموت بفضل النافذة التي كان يقف بجانبها، والتي كان لها الفضل أيضا في إنقاذ حياة عشرات المصلين الآخرين.

وفي التفاصيل التي رواها الجزائري طارق شنافة في مقطع فيديو، قال إنه توجه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وأخذ مكانه بجوار النافذة، وفي حدود الساعة الواحدة و40 دقيقة، وبعدما صعد الإمام إلى المنبر لأداء خطبة الجمعة الأولى، سمع إطلاق نار بمدخل المسجد، ظنّ في البداية أّنّها ألعاب نارية، إلاّ أنّه بعد اقتراب صوت الرصاص وسماع صراخ المصلين، عرف أنّه هجوما إرهابيا.

ويقول شنافة الذي ينحدر من منطقة العامرية، بولاية عين تموشنت غرب الجزائر، إنّه لم يجد الوقت الكافي لينظر إلى وجه المسلّح، وإنه لحسن ظنه تواجد بجانب نافذة المسجد، حيث قام بكسرها والقفز إلى الخارج للهروب من الموت، وتبعه كل المصلين الذين كانوا يجلسون بالقرب منه، لينجوا جميعا من هذه المذبحة.

وأصيب شنافة بكسر في الكتف وبجروح في يده، جرّاء شظايا زجاج النافذة.