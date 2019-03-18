مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق النار في أوتريخت

اسماء السيد - أوتريشت: قتل ثلاثة اشخاص وأصيب تسعة آخرون في اطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية، بحسب ما صرح رئيس بلدية المدينة الاثنين، مضيفا أن السلطات تتعامل مع الهجوم على أنه إرهابي.

وقال رئيس البلدية جان فان زانين في تسجيل فيديو على تويتر "في هذه المرحلة نستطيع أن نؤكد سقوط ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، اصابة ثلاثة منهم خطيرة".

واضاف "نعمل وفق مبدأ أن هذا هجوم ارهابي". وكان رئيس الوزراء مارك روته ذكر سابقا ان هناك "احتمال سقوط قتلى" وأن الدافع الارهابي "غير مستبعد".

