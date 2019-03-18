هجوم مسلح على ركاب ترامواي وسط هولندا

اسماء السيد - عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: فتح مسلح النار على ركاب عربة ترامواي في مدينة أوتريخت وسط هولندا، مما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة عدد آخر بجروح.

وانتشرت على الفور سيارات الاسعاف والمروحيات بعد أن أغلقت الشرطة جميع الطرق في محيط مكان الحادث والمدينة. وأعلنت الشرطة أنها تحاصر منزلًا في المدينة.

ونشرت الشرطة الهولندية صورة لرجل مولود في تركيا تطارده إثر الهجوم المسلح على ترامواي في مدينة اوتريخت الاثنين أدى إلى مقتل شخص وإصابة العديدين.

وكتبت شرطة اوتريخت على تويتر "الشرطة تطلب منكم البحث عن غوكمان تانيس (37 عاما) المولود في تركيا لعلاقته بحادث هذا الصباح"، محذرة في الوقت نفسه من "الاقتراب منه".

صورة المشتبه به بهجوم اوتريخت غوكمان تانيس

وأضافت أنه "تم ارسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة". وألغى رئيس وزراء هولندا مارك روته اجتماعا مع ائتلافه الحاكم ويتم إطلاعه على الوضع، بحسب مسؤولين.

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وذكرت الشرطة لاحقا على تويتر "التحقيق يشمل وجود دافع ارهابي محتمل". وكتب رئيس جهاز مكافحة الارهاب الهولندي بيتر-جاب البيرسبرغ على تويتر أنه يجري "مشاورات أزمة"، مضيفا أن "الدافع الارهابي غير مستبعد. المعلومات لم تكتمل بعد".

وأضاف أن جهاز مكافحة الارهاب "يراقب الوضع في اوتريخت. ونحن على اتصال وثيق بالسلطات المحلية. لا نستطيع استبعاد الدافع الارهابي. وتم تفعيل فريق أزمة". وتابع "المهاجم لا يزال فارا"، مضيفا أنه تم رفع مستوى التهديد الارهابي إلى مستواه الاقصى في اوتريخت للساعات الـ18 المقبلة.

وأعلنت الشرطة تعزيز الأمن في المطارات والمباني الرئيسية في هولندا. وقالت في تغريدة "بسبب الوضع في اوتريخت، تم وضع قوات الشرطة المسلحة في حالة تأهب في المطارات والمباني الحيوية في هولندا".

وعرض الإعلام المحلي صوراً لرجال شرطة مقنعين ومسلحين وعربات اسعاف تحيط بالترامواي الذي توقف قرب جسر. وتم وقف سير قطارات الترامواي في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة "ايه ان بي" الاخبارية عن الشركة المشغلة للقطارات "كيوباز".

ودخلت أجهزة الامن الهولندية في حالة الانذار الشديد من الدرجة الخامسة وهي أعلى الدرجات. وتم اغلاق جامعة أوتريخت والمعاهد والمدارس ومحطات الترامواي والقطار وطريقين سريعين قرب المدينة هما 12 و 2 أمام حركة السيارات.

وكان الهجوم وقع في الساعة 10:45 صباحاً حسب التوقيت المحلي. وقالت شاهدة عيان إن شاباً كان ضمن ركاب عربة الترام التي تقلها نهض وشهر مسدساً حال توقف الترام في محطة ميدان 24 اكتوبر في أوتريخت، وأطلق النار عشوائياً على الركاب وهرب بعض الركاب من نوافذ العربة بعد تحطيمها.

من جانبها، أعلنت شرطة مدينة روتردام التي تبعد 60 كيلومترا عن أوتريخت، تشديد الإجراءات الأمنية حول المساجد ومحطات النقل العام بعد إطلاق النار.

وكان العاملون في وسائل النقل الهولندية نفذوا إضرابًا صباح اليوم استمر لساعات كانوا أعدوا له من قبل. ووقع الحادث بعد انتهاء الاضراب وعودة وسائل النقل لعملها.

يشار إلى أن الهجوم وقع في ميدان 25 أكتوبر قريباً من الحي التجاري (كنال آيلاند) الذي يعج بالمتاجر المغربية والتركية والعراقية والسورية.

وتعتبر مدينة أوتريخت التي وقع فيها الحادث مفترق طرق وسط هولندا. ويستخدم وسائل النقل فيها يومياً آلاف الركاب.

