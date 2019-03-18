دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أول تعليق لرئيس وزراء هولندا على حادث إطلاق النار بـ«ترام أوتريخت»

ذكرت الإذاعة الهولندية، منذ قليل، أن واقعة إطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية «أسفرت عن مقتل شخص على الأقل»، وأضافت الإذاعة أن «المشتبه به فرَّ من موقع الحادث بسيارة».

يأتي هذا فيما أعرب رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، عن قلقه إزاء واقعة إطلاق النار التي شهدتها مدينة أوتريخت، اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام هولندية (بحسب: د ب أ) أن «روته» تحدث في لاهاي عن وضع «مثير للقلق»، مضيفًا أنه تم تشكيل فريق لإدارة الأزمة.

وفيما لم يتم إعلان حصيلة الضحايا من القتلى والمصابين حتى الآن، فقد قالت الشرطة إنه «تم إطلاق نار في أحد قطارات الضواحي غربي المدينة، وإصابة العديد من الأشخاص».

بدأت الشرطة الهولندية تحقيقات عاجلة في ملابسات حادث إطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية، اليوم الاثنين، والذي أسفر عن الكثير من المصابين بحسب الشرطة المحلية.

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ولم تستبعد الشرطة «وجود دافع إرهابي محتمل وراء واقعة إطلاق النار»، وقالت (على تويتر): إن «التحقيقات تجري على قدم وساق».

وأفادت المعلومات أن شخصًا فتح النار على محطة للترام في المدينة، ما أدى لإصابة العشرات، وقالت صحيفة «لوباريزيان الفرنسية»: إن الحادث وقع في ساحة «24 أكتوبر».

ودعت الشرطة المواطنين والمقيمين إلى سرعة إفساح الطريق لحركة سيارات الإسعاف، بينما فرَّ مطلق النار.

وأوضحت المعلومات أن وحدة مكافحة الإرهاب في طريقها إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى العديد من طائرات الهليكوبتر والشرطة.

وأكدت الشرطة الهولندية، في وقت سابق، إصابة كثيرين خلال إطلاق نار، فيما طوَّقت الشرطة ميدانًا في محطة للترام بوسط المدينة. وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.