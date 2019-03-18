دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. الشرطة الهولندية لا نستبعد دافعًا إرهابيًا في «حادث الترام»

بدأت الشرطة الهولندية تحقيقات عاجلة في ملابسات حادث إطلاق النار في مدينة أوتريخت الهولندية، اليوم الاثنين، والذي أسفر عن الكثير من المصابين بحسب الشرطة المحلية.

ولم تستبعد الشرطة «وجود دافع إرهابي محتمل وراء واقعة إطلاق النار»، وقالت (على تويتر): إن «التحقيقات تجري على قدم وساق».

وأوضحت الشرطة أنه «لم تتضح حتى الآن خلفيات الواقعة أو عدد المصابين»، فيما أعلنت في وقت سابق، اليوم، وجود إصابات كثيرة على خلفية إطلاق نار غربي المدينة.

وذكرت الشرطة أنه تم إطلاق عدة أعيرة نارية في أحد قطارات الضواحي، وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، واستعانت القوات بثلاث مروحيات.

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وأفادت المعلومات أن شخصًا فتح النار على محطة للترام في المدينة، ما أدى لإصابة العشرات، وقالت صحيفة «لوباريزيان الفرنسية»: إن الحادث وقع في ساحة «24 أكتوبر».

ودعت الشرطة المواطنين والمقيمين إلى سرعة إفساح الطريق لحركة سيارات الإسعاف، بينما فرَّ مطلق النار.

وأوضحت المعلومات أن وحدة مكافحة الإرهاب في طريقها إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى العديد من طائرات الهليكوبتر والشرطة.

وأكدت الشرطة الهولندية، في وقت سابق، إصابة كثيرين خلال إطلاق نار، فيما طوَّقت الشرطة ميدانًا في محطة للترام بوسط المدينة. وانتشرت خدمات الطوارئ في المكان.