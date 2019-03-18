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الشرطة الهولندية تطارد منفذ هجوم أوتريخت

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طوقت السلطات ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة قالت الشرطة الهولندية، الاثنين، إن مطلق النار في حي سكني بمدينة أوتريخت لا يزال طليقا، بينما انتشر أفراد من الشرطة في مكان الواقعة، في محاولة لمطاردة المسلح الذي هرب عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين.

ورفعت السلطات الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في أوتريخت، بعدما قالت الشرطة إنها لا تستبعد "دوافع إرهابية" وراء الهجوم.

وبينما انطلقت عملية البحث عن المسلح الهارب، طلبت الشرطة من المدارس في أوتريخت إغلاق أبوابها، حسبما نقلت وسائل إعلامية محلية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الهولندية إن السلطات تشتبه في سقوط قتيل في إطلاق النار الذي وقع داخل محطة "ترام" في مدينة أوتريخت، في تمام العاشرة و45 دقيقة من صباح الاثنين. 

وبشكل منفصل ذكر مراسل لهيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس) أن ملاءة بيضاء بسطت على جثة قرب موقع إطلاق النار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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