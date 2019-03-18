ننشر ملاحظات مجلس الدولة على تعديل لائحة العاملين بالسكة الحديد

كتب: أحمد عبد الهادى



انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من وضع ملاحظاته على من تعديل لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، بهدف تغليظ الجزاءات الموقعة على من يثبت تعاطيه للمخدارت من العاملين بالهيئة لتصل إلى حد إنهاء الخدمة، عقب وقوع حادث حريق محطة مصر.



وارتأى القسم تعديل المواد: 76 الخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها، و 79 الخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف، و94 الخاصة بحالات إنهاء الخدمة.

ووفقاً للتعديلات أصبح البند 17 من المادة 76 من اللائحة ينص على أن "يحظر على الموظف القيام بتعاطي المخدرات، أو شرب...