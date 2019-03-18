الشرطة الهولندية تواصل البحث عن "جوكمان تانيس"منفذ هجوم أوتريخت وتحذر المواطنين الإقتراب منه

ترجمة: أحمد أبوعقيل

تواصل الشرطة الهولندية في مدينة أوتريخت عمليات البحث عن، جوكمان تانيس، البالغ من العمر 37 عامًا، المشتبة به فى إطلاق النار ونتج عنه اصابة 7 ومقتل آخر، ونشرت الشرطة صورة للرجل.

وقالت الشرطة إن تانيس ولد في تركيا وطالبت السلطات من أي شخص يعرف مكان تانيس الاتصال بهم مباشرة وعدم الاقتراب منه.

وفي الوقت نفسه تم العثور على سيارة حمراء مهجورة في تيشيلارسلان بالقرب من بومجاردلان يبعد الموقع حوالي خمسة كيلومترات عن المكان الذي وقع فيه إطلاق النار على الترام في المدينة.

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وقالت سيدة اكتشفت السيارة لمحطة البث الإذاعي: "كانت السيارة تعمل لمدة تصل إلى ثلاث ساعات مع تشغيل المحرك ، والنافذة مفتوحة قليلاً ومذكرة معلقة منها." عند الضغط عليها لوصف الملاحظة ، أضافت "قرأت السطر الأخير ، لكنني أفضل ألا أقول ما قالته".

ونشرت هيئة الإذاعة ان هناك تهديدا بحدوث انفجار في الموقع، ولم تعلن السلطات عن هذا التهديد على القنوات الرسمية حتى الساعة 2:30 بعد الظهر.

وطالبت بلدية أوتريخت من المواطنين البقاء في منازلهم لتتمكن الشرطة من البحث عن المشتبه بهم.