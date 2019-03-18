ننشر أول صور للإرهاب التركي المشتبة به في تنفيذ هجوم أوتريخت بهولندا

كتب: أحمد أبو عقيل

ننشر أول صور للإرهاب المشتبة به فى تنفيذ الهجوم على محطة ترام بمدينة أوتريخت بهولندا الذي وقع صباح اليوم الاثنين.



قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، إنه يشعر بقلق بالغ الحزن إزاء الهجوم الإرهابي في أوتريخت الذي وقع صباح اليوم الاثنين، وتابع:" بينما كنت عائداً إلى مكتبي للقاء فريق الأزمات، أعلن المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن رفع مستوى التهديد لمقاطعة أوترخت إلى أعلى مستوى .

كان رئيس الوزراء في منتصف اجتماع عندما فتح رجل النار في الترام في أوتريخت، نتج عنه إصابة 7 أشخاص وقتل آخر، وألغى الاجتماع وعاد على الفور إلى مكتبه للقاء السلطات، وأكد رئيس الوزاء أنه على إتصال دائم مع الشرطة والمدعي العام.

قال رئيس بلدية أوتريخت يان فان زانين إنه تعم عقد اجتماع بين رئيس البلدية والشرطة والمدعي العام، مؤكدا أن الشرطة والمدعي العام يبحثون حاليًا عن الشخص المسؤول عن هذا الحادث، ويتلقى الجرحى العناية الكاملة وجاري التحقيق في ملابسات الحادث. ونحن لا نستبعد أن يكون هجوم إرهابي.