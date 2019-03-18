بعد "اطمن انت مش لوحدك".. شباب الإخوان يسخرون "اطمن مش هتترحل لوحدك"

كتب: أحمد حامد دياب

في الوقت الذي خدع فيه الهارب معتز مطر، عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وطالبهم بالتصفير والتصفيق باستخدام الأواني، وحرضهم على الدولة المصرية، تحت شعار "اطمن إنت مش لوحدك"، فوجيء هؤلاء بقبض السلطات التركية على 12 إخوانيًا هاربًا، تمهيدًا لترحيلهم إلى مصر.

وقال شباب التنظيم، إن قيادات الجماعة الهاربة في تركيا تخلت عن 12 إخوانيًا ينتظر ترحيلهم إلى القاهرة لاستكمال محاكماتهم أمام المحاكم المختصة، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وردًا على "هاشتاج": "اطمن إنت مش لوحدك"، الذي أطلقه الإعلامي الهارب، معتز مطر، دشن شباب الجماعة،...