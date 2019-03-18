فيديو.. الرئيس السيسي يوقف موكبه لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان

كتب محمد عبد العظيم
نشرت صفحة المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية مقطع فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع أبناء محافظة أسوان، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوقف لتحية ومصافحة أبناء محافظة أسوان.
وفيما ظهرت معالم الفرحة على وجه المواطنين خلال لقائهم مع الرئيس السيسى، حيث حرصوا على والدعاء له، وترديد هتاف "تحيا مصر".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة صباح اليوم، فى معبد فيله بأسوان، بصحبة مجموعة من الشباب العربى والأفريقى، وفيما شهدت محافظة أسوان نجاح ملتقى الشباب العربى الأفريقى، الذى أقيم برعاية الرئيس...
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