رئيس أساقفة قوات الدفاع الايطالية زار بلدية صور

زار رئيس أساقفة قوات الدفاع الايطالية المونسنيور سانتو مارتشانو مقر بلدية صور حيث كان في استقباله رئيس اتحاد بلديات صور المهندس حسن دبوق. وشكر دبوق المونسنيور مارتشانو على الزيارة التاريخية لمدينة صور ومباركته مشيداً بعلاقة الصداقة التي تربط شعب إيطاليا بالشعب اللبناني عمومآ وباهالي صور خصوصاً ونوه بدور اليونيفيل والكتيبة الإيطالية خصوصاً بالجنوب، معتبراً الجنود الإيطاليين كرسل سلام حيث باتو جزء من المجتمع المحلي ثم نوه بالعلاقات الإنسانية التي إستطاعوا تمتينها مع السكان المحليين وابناء المنطقة.

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