رئيس بلدية ترشيش: ننتظر من هيئة الإغاثة إنجاز طريق بديل مكان الانزلاق

ناشد رئيس بلدية ترشيش عبدو شيبان الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير "الكشف سريعا على الطريق الرئيسية زحلة - ترشيش ومباشرة اجراء دراسة فنية وعلمية لتأهيلها وصيانتها، بعدما عادت وتعرضت فجر اليوم قرابة الساعة الخامسة لانزلاق كبير وانجراف في التربة يشبه الزلزال، وهذه كارثة طبيعية".

وأشار شيبان في بيان الى أن "البلدية تنتظر من الهيئة العليا للاغاثة الاسراع في إنجاز طريق موقتة وبديلة تكون آمنة للعابرين، ريثما يتم إعادة تأهيل هذه الطريق بشكل علمي وفني يحول دون تكرار الانجرافات، وسننتظر شهرا ونصف شهر"، لافتا الى انه تلقى اتصالا من الهيئة العليا للاغاثة التي اعلمته بانها سترسل اليوم فريقا يكشف على الطريق.