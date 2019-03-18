السيد: على قيومجيان أن يسأل أهله عن التاريخ

لفت النائب جميل السيد، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان "يحاول منذ توزيره أن يثبت ولاءه لزعيمه! كيف؟ بالتعرّض لسوريا والمزايدة بعدائيته لها"، مشيرا الى أن "الأرمن قاطبة، ومنذ تهجيرهم بالمذبحة، يعتبرون سوريا وطنهم الثاني".
وأضاف السيد: "ربما على هذا الوزير أن يسأل أهله عن التاريخ، على الأرجح سيقولون له: لا تُقايِض تاريخنا بكرسي هزّاز".
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