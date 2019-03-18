أيزنكوت: حزب الله يخطط لتسلل ما بين 5 إلى 6 آلاف جندي إلى الجليل

أعلن رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت، أن "حزب الله يعتزم تنفيذ خطة تتضمن تسلل آلاف من مسلحيه إلى داخل إسرائيل واحتلال منطقة الجليل". ولفت إيزنكوت الى أن "حزب الله يخطط لتسلل ما بين 5 إلى 6 آلاف جندي إلى إسرائيل، للسيطرة على الجليل"، مشيراً الى أن "هناك نية إرهابية سرية، خطط لها حزب الله، وتشكيل جبهة قتال ضد إسرائيل".

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