العميد طفيلي : طلبت من خليل الغاء الرسم الخدماتي من رأس الهرم الى أصغر خفير

أعلن رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد طفيلي في تصريح له بعد إنتهاء الاجتماع في وزارة المال أنه طلب من وزير المال علي حسن خليل الغاء الرسم الخدماتي من رأس الهرم الى أصغر خفير، مشيرا الى ان " قرارات المجلس الاعلى للجمارك تُتخذ بالاجماع وموضوع السكانر ستكون ضمن مناقصة".

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