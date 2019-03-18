ادي معلوف: لا مكان للعب ولا لمضيعة الوقت

اوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادي معلوف ان "كلام رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، الذي ادى الى الكثير من ردود الفعل في اليومين الآخيرين، جاء في سياق العشاء السنوي للتيار "الوطني الحر" في ذكرى 14 اذار، ومن الطبيعي ان يلجأ الى خطاب معين يتماشى مع المناسبة".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم" لفت معلوف الى ان "العناوين التي تكلّم عنها باسيل ليست جديدة بل كان "التيار" قد وضعها كأهداف له منذ ما بعد الانتخابات النيابية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد وعودة النازحين"، قائلا: "باسيل وضع النقاط على الحروف لا سيما بعدما شعرنا بوجود بطء في العمل الحكومي".

وشدد على ان "باسيل لم يقصد في كلامه تيار "المستقبل" الذي ربما اعتبر نفسه معنيا من زاوية كلامه عن ملف الـ 11 مليار دولار"، مشيراً إلى "3 عناوين، هي معالجة ملف الكهرباء، ومكافحة الفساد، واطلاق العجلة الاقتصادية، التي تعتبر اساسية بالنسبة الى "التيار الوطني الحر"، بحيث اذا لم يحقق فيها الانجازات فانها ستنعكس سلبا على سمعته"، مضيفا: "ماذا سنقول للناس بعد اربعة سنوات، فلدينا رئيس جمهورية و30 نائبا، لا يمكن ان نقول "ما طلع بإيدنا".

وعن البطء الحكومي، قال معلوف: "الحكومة عادت الى الروتين الذي كانت قد عانت منه الحكومات السابقة، في حين انه كان يفترض بها ان تعقد جلستين اسبوعيا، كما عليها بدء البحث في الموازنة العامة التي اعلن وزير المال علي حسن خليل انه انجزها، مشدداً على ضرورة ضخ اجواء ايجابية اكثر بكثير مما هو قائم اليوم".

وامل "الا تكون جلسات المساءلة التي سيعقدها مجلس النواب قريبا مسرحيات"، مشدداً على ان "هدفنا هو الانجاز لا الوقوف في نفس المكان، داعيا الجميع الى ان يشكلوا فريق عمل واحد يعمل لهدف واحد ولا مكان للعب، ولا لمضيعة الوقت".