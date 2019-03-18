الجيش: 4 طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 17 آذار 2019 الساعة 20:.15، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة باتجاه الشمال، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 20:25 من فوق البحر غرب بلدة شكا باتجاه تركيا".
وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 20:40، خرقت طائرتان عدوّتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة بيروت، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا ما بين مناطق بيروت، جبيل والجنوب، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 22:15 من فوق البحر مقابل بلدة الناقورة".
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