سليم عون لرئيس الجمهورية: معك يصبح المستحيل واقعا

وجه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون التحية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قائلا: "ما خذلتنا يوما، ولن تخذلنا ابدا. معك نحلم، ومعك نحقق الاحلام. معك يصبح المستحيل واقعا".

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