اللقيس يعلن من الدوحة فتح الاسواق القطرية أمام الانتاج الزراعي اللبناني

وصل وزير الزراعة حسن اللقيس يرافقه مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود الى الدوحة لاجراء لقاءات ثنائية مع الجانب القطري بهدف تعزيز التعاون وتفعيل التبادل الزراعيين بين لبنان وقطر وللمشاركة في المعرض الزراعي الذي تنظمه العاصمة القطرية.

وقد استهل اللقيس لقاءاته بزيارة وزارة الزراعة والبيئة والبلديات حيث التقى الوزير عبدالله بن عبد العزيز السبيعي بحضور سفير لبنان في قطر حسن نجم ومدير عام الزراعة وكبار المسؤولين القطريين في الوزارة.

وقد اتفق اللقيس مع السبيعي على جملة عناوين أساسية منها تصدير المنتوجات اللبنانية الزراعية إلى دولة قطر: حمضيات، موز، تفاح، عنب، بطاطا، خضار وفاكهة، أغنام وماعز ومنتجات حيوانية، يتم تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى دولة قطر عبر النقل البحري والبري والجوي، يتم اعتماد شهادات التحاليل المخبرية الصادرة عن مختبرات مرجعية معتمدة في لبنان ويمكن للجانب القطري اعتماد المختبرات اللبنانية عند الحاجة.

كما زار اللقيس والوفد المرافق غرفة التجارة والصناعة والزراعة في قطر حيث عقد اجتماعاً تنسيقياً بحضور رئيس الغرفة محمد بن طوار الكواري وبعض المصدرين اللبنانيين وممثلين عن الاسواق في قطر حيث تبادل المجتمعون الافكار واتفقوا على سلسلة إجراءات تنظيمية لتسهيل انسياب المنتوجات اللبنانية الزراعية النباتية والحيوانية الى دولة قطر ولتعزيز التعاون بين الغرف المعنية بذلك في البلدين.