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مصلحة الليطاني تقدمت بإخبار في شأن تحويل الصرف الصحي للصرفند الى مشروع ري القاسمية

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تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بإخبار الى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، في شأن تحويل الصرف الصحي لبلدة الصرفند الى مشروع ري القاسمية وتلويث مياه الري في مشروع الليطاني. وأشارت في إخبارها الى أن الكشف الفني أظهر تحويل مياه الصرف الصحي لبعض الاحياء في البلدة بكميات هائلة عبر مجرى شتوي الى مشروع ري القاسمية، على نحو يهدد صحة اللبنانيين وصحة المستهلكين المستفيدين من مشاريع الري، ويلوث المزروعات.

وطلبت المصلحة ملاحقة كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا، أيا كانت صفته عامة او خاصة، بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 747 و748 من قانون العقوبات، ومنع كل الجهات العامة والخاصة من تحويل مياه الصرف الصحي الى نهر الليطاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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