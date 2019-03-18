باركت أمانة الإعلام في "حزب التوحيد العربي"، "العملية البطولية والنوعية الّتي نفّذها أحد المقاومين الفلسطينيين في منطقة سلفيت، في مستوطنة أرييل"، لافتةً إلى أنّها "تمثّل الردّ الحقيقي على الإعتداءات الصهيونية والإنتهاكات المتكرّرة على المسجد الأقصى المبارك"
ودعت في بيان، الشعب الفلسطيني إلى "التوحّد حول المقاومة الّتي تشكّل الخيار الوحيد في التصدّي لهذا العدوان الصهيوني على المقدسات والشعب الفلسطيني"، مؤكّدةً أنّ "هذه العملية البطولية في منطقة "سفليت" هي تأكيد جديد على تمسّك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة دفاعًا عن فلسطين المحتلة وصونًا للمقدّسات".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب التوحيد: عملية "سفليت" تأكيد على تمسك الفلسطينيين بخيار المقاومة دفاعا عن بلدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.