حزب التوحيد: عملية "سفليت" تأكيد على تمسك الفلسطينيين بخيار المقاومة دفاعا عن بلدهم

باركت أمانة الإعلام في "حزب التوحيد العربي"، "العملية البطولية والنوعية الّتي نفّذها أحد المقاومين الفلسطينيين في منطقة سلفيت، في مستوطنة أرييل"، لافتةً إلى أنّها "تمثّل الردّ الحقيقي على الإعتداءات الصهيونية والإنتهاكات المتكرّرة على المسجد الأقصى المبارك"

ودعت في بيان، الشعب الفلسطيني إلى "التوحّد حول المقاومة الّتي تشكّل الخيار الوحيد في التصدّي لهذا العدوان الصهيوني على المقدسات والشعب الفلسطيني"، مؤكّدةً أنّ "هذه العملية البطولية في منطقة "سفليت" هي تأكيد جديد على تمسّك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة دفاعًا عن فلسطين المحتلة وصونًا للمقدّسات".