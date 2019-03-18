مصلحة الليطاني: المياه عند نقطتي الخردلي والطيبة غير صالحة للشرب والري

عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، نتائج التحاليل الجرثومية لمياه نهر الليطاني عند نقطتي الخردلي والطيبة، "وهي غير صالحة للشرب او الري الا بعد المعالجة وجاءت النتائج وفقا لما يلي:

نهر الليطاني - الخردلي (الجسر): تظهر نتائج التحاليل الجرثومية عند نقطة الخردلي (الجسر) وجود جرثومة الايشيريشيا كولي بنسبة 1800 مستعمرة في ال 100 مل من المياه وهي يجب الا تتعدى ال 250 مستعمرة وفقا للمواصفات الفرنسية مما يؤكد عدم مطابقة المياه عند هذه النقطة للمعايير وبالتالي عدم صلاحية المياه في هذه النقطة للري".

محطة الضخ في الطيبة (قبل الضخ والمعالجة): تم تحليل مياه نهر الليطاني المفترض ضخها عبر محطة الضخ التابعة لمحطة الطيبة باعتبارها مياها سوف تستخدم للشرب (بالرغم من عدم ضخها حاليا)، تظهر النتائج وجود الجراثيم بنسب اعلى من المعدل المسموح به وفقا للمواصفات اللبنانية لمياه الشرب وبالتالي فان هذه المياه غير صالحة للشرب قبل المعالجة.