وزير المال: بصدد اصدار تعميم يتم بموجبه توضيح الصلاحيات بالجمارك

عقد في وزارة المالية اجتماع عمل ضم إلى جانب وزير المالية علي حسن خليل كل من رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضوي المجلس غراسيا قزي وهاني الحاج شحادة ومدير عام الجمارك بدري ضاهر.

جرى في خلاله عرض للعلاقة بين المجلس الأعلى والمديرية العامة لجهة الصلاحيات والأداء.

واكد الوزير خليل أن "الاجتماع أكد على احترام الأصول القانونية في العلاقة بين المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك، وعلى الالتزام بالقرارات خصوصاً وأن الإشكالات بين الجانبين قد أثرت على استقرار الإدارة وعلاقات المعنيين بعضهم مع البعض الآخر، إضافة إلى علاقاتهما مع الأطراف الشركاء".

وكشف خليل أن تعميماً تفصيلياً سيصدر في هذا الشأن مشدداً على استقرار العمل وأداء الجمارك وتطويرهما وإقرار خطة تطويرية وتحديثية له، وأعطى خليل توجيهاته بإصدار نتائج دورة الخفراء الجمركيين.