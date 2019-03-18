جابري أنصاري وشميد يبحثان التطورات في اليمن وسوريا

بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري مع مساعد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد أزمتي اليمن وسوريا والتطورات الجارية في المنطقة.
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