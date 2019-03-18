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جابري أنصاري وشميد يبحثان التطورات في اليمن وسوريا

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بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري مع مساعد مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد أزمتي اليمن وسوريا والتطورات الجارية في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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