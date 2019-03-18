الجيش السوري دمّر آليتين لمسلحي "النصرة" وأوقع من بينهم قتلى بريف حماة الشمالي

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا"، أنّ "وحدة من الجيش السوري دمّرت آليتين لمسلحي تنظيم "جبهة النصرة"، وأوقعت عددًا من القتلى بين صفوفهم في مورك بريف حماة الشمالي".
وكانت قد أفادت في وقت سابق، بأنّ "وحدات من الجيش وجّهت ضربات مدفعية على مواقع انتشار لمسلحي تنظيم "النصرة" والمجموعات الّتي تتبع له، بعد رصد تحرّكات لهم في أطراف قرى الحويز والحويجة وجسر بيت الراس والتوينة والشريعة في ريف حماة الشمالي الغربي"، لافتةً إلى أنّه "تمّ التعامل مع تحرّكات المسلحين وايقاع قتلى ومصابين في صفوفهم وتدمير مواقع محصنة وأسلحة وعتاد لهم".
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