يونهاب: الجيش الكوري الجنوبي يطلق بالخطأ صاروخا مضادا للطائرات

أفادت وكالة "يونهاب" بأن "القوات الجوية الكورية الجنوبية أطلقت اليوم عن طريق الخطأ صاروخا مضادا للطائرات وذلك خلال فحص روتيني وأعمال صيانة"، مشيرةً إلى أن "الصاروخ من النوع الموجه، وانفجر في الجو بعد إطلاقه، ولم يسفر الحادث عن خسائر مادية أو إصابات".
ولفتت إلى أن "الصاروخ من نوع "تشونغ-أونغ"، وهو صاروخ أرض-جو متوسط المدى، ومصمم للتصدي للأهداف الجوية على ارتفاع 40 كيلومترا"، مشيرةً إلى أن "الصاروخ مصمم لينفجر بشكل تلقائي في الهواء إذ لم يعمل نظام التوجيه الخاص به بشكل صحيح بعد الإطلاق".
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