رئيس أركان الجيش الجزائري: الجيش سيبقى قلعة منيعة للبلد وأثق بحكمة الشعب

أكّد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، أنّ "الجيش سيبقى قلعة منيعة للبلد، وأيّ وضع صعب من شأنه أن يُستغلّ من جهات أجنبية".
وركّز في بيان، على أنّ "المشاكل مهما تعقّدت لن تبقى دون حلول ملائمة"، مشدّدًا على "ثقتي في حكمة الشعب وقدرته على تجاوز الصعاب كافّة". ولفت إلى أنّ "لدينا إيمانًا شديدًا بوجود حلول للمشاكل الحالية في أقرب الآجال"، منوّهًأ إلى أنّ "المشاكل مهما تعقّدت لن تبقى دون حلول مناسبة وملائمة، ونؤمن أنّ هذه الحلول تتطلّب التحلّي بروح المسؤولية من أجل التوصّل لها في أقرب وقت".
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