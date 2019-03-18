مقتل 162 شخصا بسبب إعصار إيداي في موزمبيق وزيمبابوي

أعلن الصليب الاحمر الدولي أن الإعصار إيداي الذي اجتاح في نهاية الأسبوع موزمبيق وزيمبابوي، مدمرا طرقا وجسورا ومستشفيات ومدارس وسدا واحدا على الأقل، أسفر عن 162 قتيلا على الاقل وألحق أضرارا ودمر 90 في المئة من بيرا، ثاني مدين موزمبيق.

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