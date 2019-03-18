مندوب الكويت بالأمم المتحدة: اقتسام الاحتلال الإسرائيلي الإشراف على الأقصى سيشعل التوترات

أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة في جنیف السفیر جمال الغنیم عن "رفض الكويت للدعوات المطالبة باقتسام الاحتلال الإسرائيلي، الإشراف على المسجد الأقصى"، مشيراً إلى أن "اقتسام الإشراف على المسجد یھدد بإشعال شرارة التوترات الدینیة لاسیما مع استمرار الاستفزازات الإسرائیلیة المتعمدة وغیر المسبوقة حین سمحت أخیرا باقتحام ساحة المسجد الأقصى".

وأكد أن "استمرار إسرائیل في تھوید مدینة القدس وتغییر معالمھا الدینیة والتاریخیة واستمرار اعمال الحفریات والتنقیب أسفل المسجد الاقصى ھو خرق واضح وصریح لاتفاقیة جنیف ویقوض الجھود الدولیة الرامیة الى وضع نھایة للاحتلال وقیام دولة فلسطینیة مستقلة"، مطالباً المجتمع الدولي بـ"الضغط على تل أبیب من أجل الوفاء بمسؤولیاتھا القانونیة ذات الصلة والوقف الفوري لانتھاكتھا لحقوق الشعب الفلسطیني".

وحث على "إطلاق سراح آلاف الأسرى والمعتقلین ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر، إضافة إلى رفع نقاط التفتیش العسكریة داخل الأرض الفلسطینیة".