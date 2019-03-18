النشرة: القوات التركية سيرت دورية مراقبة باتجاه حي الراشدين غرب حلب

افاد مراسل "النشرة" في سوريا بأن "دورية مراقبة للقوات التركية مؤلفة من عدّة سيارات عسكرية انطلقت من نقطة المراقبة في بلدة العيس بريف حلب الجنوبي باتجاه طريق حلب دمشق ثم الى حي الراشدين غرب مدينة حلب"، مشيرا الى ان هذه الدورية تعتبر الأولى للقوات التركية التي تسيرها باتجاه حي الراشدين الذي يعتبر نقطة تماس بين الجيش السوري والجماعات المسلحة".

وبدأت تركيا بتسيير دوريات مراقبة في الثامن من آذار الحالي، حيث استهدفت في تلك الدوريات قرى ريفي حلب الغربي ومنطقة سراقب شرق إدلب وذلك ضمن اتفاق سوتشي.