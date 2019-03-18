بالصور.. وزيرة التضامن تفتتح معرض "ديارنا" للأسر المنتجة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

افتتحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، اليوم الإثنين، معرض "ديارنا" لمنتجات الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع محافظة أسوان، بحديقة درة النيل أمام مبنى ديوان عام المحافظة في الفترة من 16 وحتى 26 مارس الحالي، بمشاركة 40 عارضًا وعارضة من شباب الأسر المنتجة من محافظات أسوان والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والقاهرة، وجنوب سيناء، بالإضافة إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وقالت الدكتورة غادة والي، إن معرض "ديارنا" بأسوان يأتي ضمن سلسلة معارض التي تحرص الوزارة على إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية لتكون على أعلى مستوى من الجودة والتنظيم، حيث تهدف إلى دعم الأسر المنتجة وفتح فرص تسويقية واستثمارية عديدة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بجانب زيادة عدد المشاركين والعارضين والزوار وذلك من أجل تعظيم الفائدة وضمان تحقيقه للأهداف المرجوة منه على الوجه الأكمل والتى تهدف جميعها إلى مساندة الأسر المنتجة وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض منتجاتهم وتسويقها فى محل إقامتهم.