بالصور.. اختيار 396 حاجا بسوهاج ضمن القرعة العلنية لوزارة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج واللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، اليوم الإثنين، القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية، وذلك بقصر ثقافة سوهاج.

وأسفرت القرعة التي أجرتها مديرية أمن سوهاج وتقدم لها 2210 مواطنين، من جميع مراكز المحافظة، عن اختيار 396 حاجًا من بينهم 40 من كبار السن، كما تم اختيار 99 آخرين على قائمة الاحتياطي.

وهنأ محافظ سوهاج من وقعت عليهم القرعة لأداء مناسك الحج هذا العام، متمنيا لمن لم يحالفه الحظ أن يكون من الفائزين بها العام القادم، مطالبًا الفائزين بالدعاء للوطن.