المشدد 7 سنوات لتاجر خردة قتل جاره في الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات، لتاجر خردة، وبراءة شقيقه، من قتل جارهم بسبب خلافات، بمركز الخانكة.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل على ماهر والمستشار خالد على إبراهيم على، والمستشار محمد على الحمصي، وكيل النيابة، وبأمانة سر محمد فرحات.

وجاء بأمر الإحالة بأن المتهمين ضربوا عمدًا المجني عليه "إسلام.م.ر"، بأن قذفه المتهم الأول "سيد.ب.م"، 33 سنة، تاجر خردة، بأداة "جسم معدنى" بينما وقف المتهم الثاني "أحمد.ب.م"، على مسرح الجريمة يشده من أزره فأحدث ما به من إصابات، كما أحرزا أداة "جسم معدني" مستخدمينها في الاعتداء على المجني عليه.

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وجاء في شهادة الشهود بأن المتهم الأول قذف المجنى عليه بأداة "جسم معدنى" أحدث فرقعة في بطنه بينما وقف المتهم الثانى على مسرح الجريمة يشد من أزره فأحدث بإصابته ولو يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موت، كما شهد الشاهد الثانى بأن حال تواجده بمنزله تنامى إلى سمعه حدوث مشاجرة باستطلاعه أبصر المجنى عليه ملقى أرضًا وبجواره المتهمين.

كما تبين من خلال تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه أن الوفاة تعزى إلى الإصابة التهتكية بالصدر والبطن وما نتج عنها من تهتك الأحشاء الصدرية ونزيف دموى بالتجويف البطني والصدري.

وبإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المُشدد 7 سنوات وبراءة شقيقه.