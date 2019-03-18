عمدة أوتريخت: نفترض وجود دافع إرهابي وراء الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتريخت (د ب أ)

صرح عمدة مدينة أوتريخت الهولندية، يان فان زانين، اليوم الإثنين، أنه يرى أن الهجوم الذي شهدته المدينة صباح اليوم في أحد قطارات الضواحي يعد عملًا إرهابيًا.

وقال اليوم في رسالة فيديو، إنه يفترض أن هناك دافعا إرهابيا وراء الهجوم.

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وصف واقعة إطلاق نار في أحد قطارات الضواحي بمدينة أوتريخت الهولندية، بأنها هجوم.

ولم يستبعد روته أيضا في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي قصير اليوم الإثنين وجود خلفية إرهابية وراء الهجوم، وأضاف أنه كان هناك جرحى وربما قتلى أيضا.

وأضاف رئيس الوزراء الهولندي: "بلدنا روعت اليوم بسبب هجوم"، لافتا إلى أن العنف أصاب أشخاصا أبرياء.

وذكر أن "أي عمل إرهابي يعد هجوما على حضارتنا"، مؤكدا أنه سيتم القيام بكل شيء من أجل القبض على الجاني أو الجناة، وقال: "لن نرضخ مطلقا أمام التعصب".

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وبحسب بيانات الشرطة، وقع إطلاق نار في أحد قطارات الضواحي غربي المدينة في حوالي الساعة 45ر10 صباحا (التوقيت المحلي)، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

ورفعت السلطات الهولندية درجة مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت لأعلى مستوى، وهو الدرجة الخامسة، في أعقاب الحادث.

وتلاحق الشرطة الهولندية حاليا رجلا مشتبها به يبلغ من العمر 37 عاما، وذكرت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المشتبه به مولود في تركيا، كما نشرت صورة للمشتبه به من مكان وقوع إطلاق النار في أحد قطارات الضواحي.

وبحسب بيانات الشرطة، فإن المشتبه به يدعى جوكمن تانيس.

وطلبت الشرطة من المواطنين عدم الاقتراب من المشتبه به في حال رؤيته، بل إبلاغ الشرطة.

كما تمت مناشدة المواطنين في المدينة التزام المنازل، وأغلقت جامعة أوتريخت ودور الحضانة والمدارس أبوابها على الطلاب. ولا يُسمح للآباء باصطحاب أطفالهم الآن.