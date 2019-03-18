محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:
افتتح الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ فعاليات مؤتمر شباب الباحثين الخامس لقطاع العلوم الزراعية والبيطرية، الذي يقام في الفترة من 18 الى 19 مارس بمشاركة باحثين من كليتي الزراعة والطب البيطري.
وأكد منصور أهمية هذا المؤتمر الذي تدعمه الجامعة من أجل شباب الباحثين بكليات الجامعة وتحقيق فرصة طيبة لهم للتدريب الجيد حتى يكونوا واجهه مشرفة للجامعة في المستقبل، مشيدا بالمجهودات التى تقدمها كليتى الزراعة والطب البيطرى للجامعة والمجتمع المحيط مما يصب في صالح الجميع وطالبهم بمزيد من التعاون والتكامل بين الباحثين بالكليتين في الفترة القادمة.
وأكد الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مؤتمر شباب الباحثين يحظى بدعم كبير من رئيس جامعة جنوب الوادي وأن الهدف الأساسي من المؤتمر إضافة رصيد من الخبرة لشباب الباحثين واكتساب مهارة العرض الجيد في مناقشة أبحاثهم كما أنه يعد فرصة للتلاقى وتبادل الخبرات وكسر حاجز التعامل مع الجمهور، وأشار إلى أهمية الخروج بمجموعة من التوصيات التى تضيف للجامعة والمؤتمر.
وأكد الدكتور عصام عبد الهادى عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر أن هذا المؤتمر حقق تواصلاً بين الأقسام المختلفة داخل الكلية الواحدة كما حقق ترابطاً بين الكليات المختلفة وهو يعد فرصة جيدة للتدريب على مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لشباب الباحثين.
وأشار الدكتور مؤمن محمد الوصفى وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر أن عدد المشاركين في المؤتمر حوالى 150 مشاركًا من كليتى الزراعة والطب البيطرى والمؤتمر يناقش 42 بحثاً في .قطاع العلوم الزراعية والبيطرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. افتتاح مؤتمر شباب الباحثين في العلوم الزراعية والبيطرية بجامعة جنوب الوادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.