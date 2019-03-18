ليبيا / ترتيبات لإجتماعٍ بين حفتر والسراج الأسبوع المقبل

وكالات- أفاد تقرير إخباري بأن ترتيبات تجري حاليا لعقد لقاء بين المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب الليبي قائدا عاما للجيش الوطني، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم، الإثنين 18 مارس 2019، عن مصادر مطلعة القول إن ترتيبات تتم حالياً لعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل بين حفتر والسراج، استكمالاً للتفاهم الذي تم بينهما أخيرا خلال لقائهما الذي عقد في أبوظبي بالإمارات، واتفقا فيه على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحالي.
وأوضحت المصادر أن هناك مساع مصرية وإماراتية لضم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي لحضور الاجتماع الذي لم يُقرر بعد ما إذا كان سيعقد في القاهرة أو أبوظبي.
وكشفت المصادر النقاب عن أن الاجتماع المرتقب بين حفتر والسراج "سيناط به تحديد المرشح الجديد لرئاسة حكومة الوفاق الوطني وعلاقة الجيش الوطني بها، إضافة إلى كيفية تأمين الانتخابات المقبلة لاختيار الرئيس المقبل للبلاد".
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