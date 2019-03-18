الجزائر / لخضر الإبراهيمي : "ارحلوا جميعا" هو الذي دمّر العراق

قال الدبلوماسي لخضر الإبراهيمي اليوم، الإثنين 18 مارس 2019، للإذاعة الجزائرية إنه " ليس وسيطا ولا مبعوثا"، وإنما مواطن جزائري قلق على بلاده .

وأضاف الإبراهيمي أنه لا مخرج من الأزمة سوى الحوار، مشيرا إلى أن الرئيس وضع خطة للخروج منها وعلى الحكومة والشعب وضعها على الطاولة ومناقشتها .

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من جهة أخرى، تحدث الإبراهيمي عن حزب جبهة التحرير، قائلا "لماذا يجب أن يرحل والتعددية هي التي فشلت وليس الجبهة"

وقال إن مطلب "ارحلوا جميعا" هو الذي دمر العراق، والمثير في تصريح الإبراهيمي أنه أدمج في طلب "ارحلوا جميعا" الشرطة والأساتذة وعمال الإدارة وهو ما لم يكن أبدا مطلبا شعبيا.