أمير الكويت يدين حادث تفجير قطار لنقل الركاب في باكستان

أدان أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح

، التفجير الذي استهدف قطارا لنقل الركاب في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

إلى الرئيس الباكستاني عارف الرحمن علوي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا التفجير الإرهابي.وأكد أمير الكويت - خلال البرقية - استنكار بلاده الشديد لهذا العمل الإرهابيالشنيع، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة أمن واستقرار باكستان، سائلا المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا العمل الإجرامي بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء، ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الباكستاني.