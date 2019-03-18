أوبك+ تعلن عزمها إلغاء اجتماع أبريل للتحالف

أعلنت اللجنة الوزارية لمتابعة اتفاق "أوبك+"، اليوم الإثنين، عن عزمها إلغاء اجتماع التحالف في أبريل؛ على أن تقرر الدول المشاركة في الاتفاق خلال اجتماعها في يونيو مسألة تمديد حد الإنتاج المخفض المتفق عليه.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله إن "السوق تبدو متخمة بالمعروض

حتى نهاية العام، لكن أبريل سيكون موعدا مبكرا جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بسياسة الإنتاج".

وتابع: "طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن"، مشيرا إلى أن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هي

التي توجه تحركات "أوبك+".

وأضاف: "هدفنا خفض مستويات المخزونات العالمية إلى المستويات العادية، والأهم من ذلك الوقاية بشكل استباقي من التخمة. وهناك مؤشر هام آخر هو حالة الاستثمارات النفطية...لا نرى اتجاها استثماريا يقربنا من الأرقام المطلوبة".

واتفقت "أوبك" وعدد من الدول المنتجة غير الأعضاء وبينها روسيا في ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج؛ لتعزيز الأسعار إلى 1.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام.