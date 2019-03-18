هولندا: منفذ هجوم أوتريخت يحمل الجنسية التركية

أعلنت الشرطة الهولندية هوية منفذ الهجوم الذي استهدف قطارًا كهربائيًا بوسط مدينة "أوتريخت" اليوم الإثنين. وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أن منفذ الهجوم يدعى "جوكمان تانيس"، ويحمل الجنسية التركية، ويبلغ من العمر 37 عامًا.

يذكر أن شخصًا لقي حتفه وأصيب آخرون جراء الهجوم، فيما رفعت الشرطة العسكرية الهولندية حالة التأهب إلى "الدرجة القصوى" في المطارات الهولندية والمباني الحيوية، كما تحقق الشرطة في احتمالية وجود دوافع إرهابية وراء الهجوم. منفذ الهجوم يدعى "جوكمان تانيس"، ويحمل الجنسية التركية، ويبلغ من العمر 37 عامًا.يذكر أن شخصًا لقي حتفه وأصيب آخرون جراء الهجوم، فيما رفعت الشرطة العسكرية الهولندية حالة التأهب إلى "الدرجة القصوى" في المطارات الهولندية والمباني الحيوية، كما تحقق الشرطة في احتمالية وجود دوافع إرهابية وراء الهجوم.

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