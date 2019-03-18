عقوبات حزب الله والنزاع البحري الإسرائيلي تتصدر مباحثات بومبيو في لبنان

ذكرت صحيفة "ذا ناشونال" أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي سيقوم بأول رحلة له إلى بيروت هذا الأسبوع، وتشمل الزيارة دعم مستمر للمؤسسات اللبنانية، ولكن على الجانب الأخر يشكل ذلك تهديدا بفرض عقوبات فى حال دعم جماعة حزب الله.

ويصل بومبيو لبنان يوم السبت القادم بعد زيارة الكويت وإسرائيل.

ومن المتوقع أن يستقبل بومبيو بحفل استقبال بارز فى لبنان، كما أنه من المقرر أن تشمل اجتماعاته الرئيس عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ونظيره جبران باسيل.

وقال مسئول أمريكي كبير في مؤتمر صحفي إن بومبيو سيناقش "الأنشطة غير المشروعة والسلوكيات التي تهدد" إيران وحزب الله.

وأضاف أن الولايات المتحدة تخطط لمواصلة تقديم مساعداتها السنوية للقوات المسلحة اللبنانية والتى تقدر بنحو ( 70 مليون دولار)، حيث يقف المدافعون الشرعيون عن الدولة في تناقض صارخ

مع وجود حزب الله والحرس الثوري الإيراني في لبنان".

كما أوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن "أوجزت مخاوفنا بشأن إمكانية وصول حزب الله إلى أموال الدولة اللبنانية أو إلى أموال من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة ".

إحدى الرسائل التي سيقوم بومبو بتسليمها إلى مضيفيه اللبنانيين ستكون بمثابة تحذير بشأن أي أموال حكومية تصل إلى حزب الله.

يذكر أن الولايات المتحدة قد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في عام1997، كما أن الحزب المدعوم من إيران يشغل الآن ثلاثة مقاعد في الحكومة اللبنانية الجديدة.

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وقال المسؤول "لقد حذرت الولايات المتحدة لبنان بالفعل من أنه إذا تلقى حزب الله أموالاً من مؤسسات حكومية ، مثل وزارة الصحة

، فإن الولايات المتحدة ستعاقب هذه المؤسسات".

الجدير بالذكر أن حزب الله يسيطر الآن على وزارات الصحة والرياضة والشؤون البرلمانية، وقد حث زعيمها حسن نصر الله مؤيديه الأسبوع الماضي على جمع الأموال كوسيلة لتخفيف الضغط عن العقوبات المالية.

لكن إحدى القضايا التي تأمل إدارة ترامب في تحقيق تقدم فيها هي النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل حول التنقيب عن النفط والغاز.

وصرح المسؤول الأمريكي: "إن الولايات المتحدة مستعدة لتسهيل المناقشات بين حكومتي لبنان وإسرائيل للتوصل إلى حل يحقق المنفعة المتبادلة للنزاع الذي ينطوي على موارد بحرية محتملة".

كما تتوقع حنين غدار وهو زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الذي يركز على لبنان وحزب الله، أن تتصدر قضية الحدود البحرية جدول أعمال بومبو في بيروت.

يذكر أن خلال زيارة بومبيو للكويت سيرأس الحوار الاستراتيجي الثنائي، وسيناقش العلاقات الدفاعية والأمن الإقليمي.

كما يذكر أن زيارة بومبو لإسرائيل دون أي رحلة جانبية إلى رام الله [مقر السلطة الفلسطينية] ستضر أي جهد من جانب الإدارة للحصول على دعم فلسطيني للتطبيق الوشيك لخطة ترامب للسلام.