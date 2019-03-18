أكدت الشرطة الهولندية اليوم الاثنين على إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق النار بمنطقة "ساعة 24 أكتوبر" في مدينة أوتريخت وسط البلاد. وأوضحت الشرطة -في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) أوردتها قناة (العربية) الإخبارية- أن التحقيق يشمل وجود "دافع إرهابي محتمل"، مشيرة إلى أن المسلح -الذي فتح النار على القطار الكهربائي (الترام) في مدينة أوتريخت- لا يزال طليقًا، ويُجرى البحث عنه بكل الوسائل الممكنة.

وذكرت الشرطة أن قوات الأمن

وقد لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في وقت سابق اليوم، في هجوم مسلح استهدف قطارًا كهربائيًا بمدينة أوتريخت وسط هولندا. "دافع إرهابي محتمل"، مشيرة إلى أن المسلح -الذي فتح النار على القطار الكهربائي (الترام) في مدينة أوتريخت- لا يزال طليقًا، ويُجرى البحث عنه بكل الوسائل الممكنة.وذكرت الشرطة أن قوات الأمنعززت إجراءاتها عند مقر الحكومة في مدينة لاهاي، فيما تم إيقاف حركة النقل العام في كافة أنحاء أوتريخت، منوهةً بأن السلطات الهولندية وجمعيات إسلامية قررت إغلاق المساجد في المدينة احترازيًا.وقد لقي شخص واحد على الأقل مصرعه في وقت سابق اليوم، في هجوم مسلح استهدف قطارًا كهربائيًا بمدينة أوتريخت وسط هولندا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر عدد الإصابات جراء إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.