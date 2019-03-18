وفاة حاخام إسرائيلي متأثراً بإصابته في هجوم فلسطيني

توفي حاخام إسرائيلي، اليوم الاثنين، متأثراً بإصابته خلال هجوم نفذه فلسطيني، أمس الأحد، في الضفة الغربية المحتلة أسفر أيضاً عن مقتل جندي، في واقعة أثرت في المشهد السياسي الإسرائيلي قبل ثلاثة أسابيع من إجراء انتخابات عامة.

وكان الحاخام أحعيد إتينجر (47 عاماً) من سكان مستوطنة يهودية في الضفة الغربية أصيب بعيار ناري أمس الأحد بعد فترة وجيزة من قتل جندي طعناً عند تقاطع للطرق في المنطقة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن المهاجم استل سلاح المجند البالغ من العمر 19 عاماً بعد أن طعنه وأطلق النار على الحاخام وأصاب جندياً ثانياً قبل أن يلوذ بالفرار في سيارة مسروقة.

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وأعلنت متحدثة باسم مستشفى بيلينسون قرب تل أبيب وفاة الحاخام، الذي كان مديراً لمعهد ديني في المدينة.

ويبحث الجيش الاحتلال عمن يشتبه في أنه منفذ الهجوم والذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه فلسطيني في التاسعة عشرة من عمره دون أي انتماء معروف لأي من الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وشن فلسطينيون، الكثير منهم بشكل فردي ودون أي انتماء لفصائل فلسطينية مسلحة، سلسلة من الهجمات في الضفة الغربية في أواخر عام 2015 وفي 2016 لكن وتيرة مثل تلك الهجمات تراجعت منذ ذلك الحين.

