ثاني مدن موزمبيق تتضرر بنسبة 90% جراء إعصار "إيداي"

أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الاثنين، أن ثاني مدن موزمبيق بييرا ومحيطها "تضررت أو دمّرت بنسبة 90 في المئة جراء الإعصار الاستوائي "إيداي"، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا نتيجة سوء الأحوال الجوية إلى 138 قتيلاً في كل من موزمبيق وزيمبابوي.

وضرب الإعصار "ايداي" وسط موزمبيق مساء الخميس، قبل أن يواصل مساره نحو زيمبابوي، ملحقاً الأضرار بطرقات، ومدرسة، ومنازل، وبسد أيضاً.

وقتل 68 شخصاً في موزمبيق بينهم 55 في مدينة بييرا الساحلية بالإضافة إلى 70 شخصاً في زيمبابوي، استناداً إلى مصادر رسمية. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 127 شخصاً.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان الاثنين إن "حجم الأضرار التي تسبب بها الإعصار "إيداي"، الذي ضرب مدينة بييرا في موزمبيق ضخم ومرعب". وأضاف البيان أن "نسبة 90 في المئة من بييرا ومحيطها لحقت بها الأضرار أو دمّرت".

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وحذر عضو الاتحاد الدولي جايمي لوسيور في البيان من أن "الوضع مروع... ويبدو أن نسبة 90 في المئة من المنطقة قد دمّرت بالكامل". ولفت إلى أن "وسائل الاتصال قطعت تماماً والطرق دمّرت، وثمة مناطق لا يمكن الوصول إليها".

وتابع المصدر "لقد أبلغنا أن الوضع قد يكون أكثر سوءاً خارج المدينة. انهار سد كبير قاطعاً آخر طريق تصل إلى المدينة".

وقال الاتحاد الدولي في بيانه إن حصيلة الضحايا قد ترتفع بعد معرفة حجم الأضرار، علماً أن هطول أمطار غزيرة في المنطقة ما زال متوقعاً.