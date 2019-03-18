هولندا: رفع مستوى التحذير الأمني لأعلى درجة في مقاطعة أوتريخت

رفعت السلطات الهولندية درجة مستوى التحذير الأمني في مقاطعة أوتريخت لأعلى درجة؛ الدرجة الخامسة، وذلك في أعقاب وقوع إطلاق نار في إحدى قطارات الضواحي بمدينة أوتريخت.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن قلقه إزاء واقعة إطلاق النار التي شهدتها مدينة أوتريخت.

وقالت الشرطة الهولندية إن المسلح الذي فتح النار على ترامواي في مدينة اوتريخت الهولندية، اليوم الاثنين، وأصاب العديد من الأشخاص، لا يزال طليقاً.

وتحدثت الشرطة عن مسلح واحد، إلا أنها لم تستبعد وجود مسلحين آخرين، بحسب ما نقلت وكالة "ايه ان بي" الهولندية للأنباء عن الشرطة.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح في إطلاق نار على ترامواي في مدينة أوتريخت الهولندية، فيما أشارت وسائل الاعلام المحلية إلى مقتل شخص واحد على الأقل وأن شرطة مكافحة الإرهاب وصلت إلى المكان. وتحدثت الشرطة عن "دوافع ارهابية محتملة" وراء الهجوم.

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وقالت الشرطة على حسابها في تويتر "حادث إطلاق نار في منطقة 24 اكتوبربلاين في مدينة اوتريخت .. أصيب العديد بجروح. تم إغلاق المنطقة المحيطة ونحن نحقق في الأمر".

وأضافت "أنه حادث إطلاق نار في ترامواي. لقد تم إرسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة".

وعرض الإعلام المحلي صوراً لرجال شرطة مقنعين ومسلحين وعربات إسعاف تحيط بالترامواي الذي توقف قرب جسر.

وتم وقف سير قطارات الترامواي في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة "ايه ان بي" الإخبارية عن الشركة المشغلة للقطارات "كيوبا".