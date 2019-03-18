كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تعزز إجراءات المراقبة على حدودها مع هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الألمانية رفع درجة التأهب والرقابة على الحدود مع هولندا عقب إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا.

ونقلت وكالة "تاس" عن متحدثة باسم الشرطة الفيدرالية الألمانية قولها: "نتبادل المعلومات مع زملائنا في هولند، وكذلك مع شرطة ولاية شمال الراين -وستفاليا الفيدرالية.. عززنا السيطرة في مناطق مدينتي كليف وآخن (الحدوديتين)".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، وقع إطلاق نار في مدينة أوتريخت الهولندية، التي تقع على بعد 100 كيلومتر من الحدود الألمانية.

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ونتيجة لهذا الحادث، وفقا للشرطة المحلية، فقد قتل شخص وأصيب آخرون. ولم يتم الإبلاغ عن العدد الدقيق للضحايا وجنسياتهم.

وقد رفعت السلطات في هولندا مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى مستوى.