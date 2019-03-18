كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة نيوزيلندا: شخص واحد ارتكب مذبحة المسجدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة نيوزيلندا، اليوم الإثنين، عن تغييرات في قانون الأسلحة في أعقاب تفجير كرايستشيرش الذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة 50 شخصًا، حيث تعتقد الشرطة أن مرتكب المذبحة مهاجم واحد، وهو الإرهابى الأسترالى برينتون تارانت.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية اليوم، أنه تمت الموافقة على التعديل القانوني "من حيث المبدأ" من قبل السلطة التنفيذية، التي اجتمعت في ولنجتون لأول مرة منذ المذبحة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في غضون عشرة أيام من الهجمات، على النحو المفصل من قبل رئيسة الوزراء جاسيندا أردن.